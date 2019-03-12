Мэй добилась изменений в соглашении по Brexit ЕС и Великобритании

СЕГОДНЯ 04:12 2019-03-12T04:13:21+03:00

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В Страсбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером о внесении изменений в соглашение о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом глава британского правительства сообщила по итогам переговоров.

Мэй отметила, что правительство опубликует два документа, ставших результатом переговоров с ЕС. Первый из них дополняет соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем и касается сроков действия механизма "бэкстоп", который и стал главным спорным пунктом в ходе переговоров. В нем прописано, что ЕС не сможет бесконечно затягивать "бэкстоп", а у Лондона будет возможность прекратить действие механизма с помощью независимого арбитра.

Второй документ - совместное заявление сторон, в котором они оговорят детали переговорного процесса, направленного на замену "бэкстопа" альтернативной договоренностью по вопросу об ирландской границе до 2020 года, передает телеканал Sky News.

Кроме того, по словам премьера, Соединенное Королевство примет одностороннюю декларацию о том, что в случае, если механизм "бэкстоп" будет задействован, но переговоры о будущих отношениях сторон сорвутся, то ничто не будет мешать Лондону принять меры, в конечном итоге прекращающие действие "бэкстопа".

ИСТОЧНИК KP.RU