2019-03-12T05:18:49+03:00
Происшествия

В Зеленограде мужчина избил железным прутом нескольких прохожих

Полиция задержала нападавшего до выяснения обстоятельств
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция задержала преступника, нападавшего на прохожих с арматуройПолиция задержала преступника, нападавшего на прохожих с арматуройФото: Алексей БУЛАТОВ
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На северо-западе Москвы, в Зеленограде, полиция задержала мужчину, который напал на прохожих с железным прутом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

"В полицию поступило сообщение, что по аллее ходит неизвестный мужчина с железным прутом и наносит телесные повреждения прохожим", - цитирует ТАСС представителя полиции.

Он отметил, что сотрудники полиции прибывшие на место задержали подозреваемого и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.

Напомним, сайт "КП" рассказывал, что 22 февраля в московском метро на станции "Текстильщики" мужчина проскочил без билета. Его попыталась остановить женщина-контролер и побежала за ним следом. Все участники погони заскочили в вагон. Контролер потребовала от "зайца" предъявить карту. Но пассажир вместо этого достал нож, ударил сотрудницу метрополитена и выскочил из вагона на станции"Кузьминки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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