В Зеленограде мужчина избил железным прутом нескольких прохожих
На северо-западе Москвы, в Зеленограде, полиция задержала мужчину, который напал на прохожих с железным прутом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.
"В полицию поступило сообщение, что по аллее ходит неизвестный мужчина с железным прутом и наносит телесные повреждения прохожим", - цитирует ТАСС представителя полиции.
Он отметил, что сотрудники полиции прибывшие на место задержали подозреваемого и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.
Напомним, сайт "КП" рассказывал, что 22 февраля в московском метро на станции "Текстильщики" мужчина проскочил без билета. Его попыталась остановить женщина-контролер и побежала за ним следом. Все участники погони заскочили в вагон. Контролер потребовала от "зайца" предъявить карту. Но пассажир вместо этого достал нож, ударил сотрудницу метрополитена и выскочил из вагона на станции"Кузьминки".
ИСТОЧНИК KP.RU