Помпео раскритиковал "Роснефть" за закупку нефти у правительства Мадуро

СЕГОДНЯ 05:38 2019-03-12T05:38:43+03:00

Госсекретарь опроверг предположение, что США хотят взять под контроль нефть в Венесуэле

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Российская компания "Роснефть" продолжает помогать режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро, закупая венесуэльскую нефть у госкомпании PDVSA ,вопреки санкциям США. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Российские компании продолжают пытаться помогать режиму Мадуро обналичить золотые запасы страны, еще больше растрачивая активы венесуэльского народа, активы, которые тому понадобятся, чтобы отстроить свое будущее", - отметил глава Госдепартамента.

Он напомнил, что PDVSA некогда считалась самым ценным активом венесуэльского народа, а сегодня обслуживает личные интересы Мадуро. При этом Помпео опроверг утверждение, что США вмешиваются во внутреннюю политику Боливарианской республики, чтобы взять под контроль запасы нефти в Венесуэле, передает ТАСС.

"Мы стараемся предоставить нефть венесуэльскому народу", - сказал госсекретарь.

Он подтвердил, что США уговаривают другие государства не оказывать экономическую помощь законному правительству Венесуэлы во главе с Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU