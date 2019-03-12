Погода в Москве на 12 марта 2019 года: температура держится в районе нуля

12 Март 07:24 2019-03-12T07:24:13+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 12 марта 2019 года

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Погода в Москве на 12 марта 2019 года будет облачной с прояснениями. Температура воздуха по прежнему держится в районе нуля и колеблется между показателями -1..1. С осадками дело обстоит также.

Местами по городу возможен небольшой мокрый снег или снег вперемешку с дождем. В связи с этим на дорогах ожидается гололедица. При этом ветер, согласно данным Гидрометцентра России, будет довольно сильным.

Потоки западного направления будут перемещаться со скоростью 5-10 метров в секунду, а местами возможны ускорения до 15 м/c. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что средняя температура воздуха в марте будет держаться на уровне месячной нормы или даже несколько выше, однако прихода настоящей весны ждать пока рано. Оттепели будут неизменно сменяться новыми заморозками, и так до конца месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694862" frameborder="0"></iframe> В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU