Погода в Москве на 12 марта 2019 года: температура держится в районе нуля
Погода в Москве на 12 марта 2019 года будет облачной с прояснениями. Температура воздуха по прежнему держится в районе нуля и колеблется между показателями -1..1. С осадками дело обстоит также.
Местами по городу возможен небольшой мокрый снег или снег вперемешку с дождем. В связи с этим на дорогах ожидается гололедица. При этом ветер, согласно данным Гидрометцентра России, будет довольно сильным.
Потоки западного направления будут перемещаться со скоростью 5-10 метров в секунду, а местами возможны ускорения до 15 м/c. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
Сайт kp.ru писал о том, что средняя температура воздуха в марте будет держаться на уровне месячной нормы или даже несколько выше, однако прихода настоящей весны ждать пока рано. Оттепели будут неизменно сменяться новыми заморозками, и так до конца месяца.
В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков
ИСТОЧНИК KP.RU
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