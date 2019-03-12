Антонов заявил, что Россия и США нуждаются в полноформатном диалоге

СЕГОДНЯ 07:42 2019-03-12T07:42:42+03:00

По словам посла, Москва и Вашингтон сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности

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Россия и Соединенные Штаты нуждаются в установлении полноформатного диалога, после обе страны сталкиваются со схожими вызовами в сфере безопасности. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов во время своего выступления на международной конференции по ядерной политике.

"Главной угрозой, с которой мы сталкиваемся, является международный терроризм", - подчеркнул дипломат.

По его словам, именно поэтому Москве и Вашингтоне необходим полноформатный диалог, вед на деле страны не враги и даже не соперники. Трансляция выступления велась на сайте Международной конференции по ядерной политике 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российские и американские представители договорились наращивать диалог по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и разоружения КНДР. Речь идет не только о двухсторонних, но и о многосторонних форматах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691972" frameborder="0"></iframe> Путин о выводе американских войск из Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU