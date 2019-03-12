2019-03-12T07:42:42+03:00
Политика

Антонов заявил, что Россия и США нуждаются в полноформатном диалоге

По словам посла, Москва и Вашингтон сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полол России в США Анатолий АнтоновПолол России в США Анатолий АнтоновФото: REUTERS
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Россия и Соединенные Штаты нуждаются в установлении полноформатного диалога, после обе страны сталкиваются со схожими вызовами в сфере безопасности. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов во время своего выступления на международной конференции по ядерной политике.

"Главной угрозой, с которой мы сталкиваемся, является международный терроризм", - подчеркнул дипломат.

По его словам, именно поэтому Москве и Вашингтоне необходим полноформатный диалог, вед на деле страны не враги и даже не соперники. Трансляция выступления велась на сайте Международной конференции по ядерной политике 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российские и американские представители договорились наращивать диалог по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и разоружения КНДР. Речь идет не только о двухсторонних, но и о многосторонних форматах.

Путин о выводе американских войск из Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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