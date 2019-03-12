2019-03-12T08:00:08+03:00
Политика

В Венесуэле задержали двух подозреваемых в попытке саботажа работы ГЭС

Согласно данным официального Каракаса, эти люди хотели вывести из строя систему связи на водохранилище Гури
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы задержали двух человек, которые, предположительно, пытались устроить саботаж на гидроэлектростанции имени Симона Боливара. Об этом рассказал сам президент страны Николас Мадуро.

По его словам, задержанные хотела вывести из строя систему связи ГЭС на водохранилище Гури, однако их намерения были вскрыты. Теперь подозреваемые дают показания.

"Виновные в этих тяжких преступлениях против прав человека, против мира, виновные в предательстве родины должны ответить перед законом", - сказала венесуэльский лидер, трансляция выступления которого велась на его странице в Twitter.

Напомним, что 7 марта более чем в 20 штатов Боливарианской Республики пропало электричество. Причиной стала кибератака неизвестных на ГЭС "Гури", которая производит 80% всей электроэнергии Венесуэлы. Официальный Каракас обвинил в случившемся Соединенные Штаты. Такой же позиции придерживаются на Кубе.

Сайт kp.ru писал о том, что на охрану объектов энергоснабжения была направлена армия. Многие регионы все еще сталкиваются с перебоями электричества.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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