Абэ может быть переизбран премьером Японии на четвертый срок

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-12T08:16:19+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может быть в четвертый раз переизбран на должность председателя правящей Либерально-демократической партии, что автоматически вновь сделает его главой правительства. Об этом сообщил генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никай.

"Это вполне возможно", - цитирует политика агентство Kyodo.

Стоит отметить, что ранее сам Абэ также не стал исключать возможности очередного выдвижения своей кандидатуры на пост премьера. Однако он подчеркнул, что данный вопрос будет решаться внутри партии.

Сайт kp.ru писал о том, что глава правительства получит возможность переизбрания лишь в том случае, если в действующий устав политического объединения внесут изменения. Сейчас правила запрещают занимать пост главы ЛДП на протяжении более 9 лет. Также нельзя переизбираться свыше трех раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU