2019-03-12T08:16:19+03:00
Политика

Абэ может быть переизбран премьером Японии на четвертый срок

Генсек правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никай заявил, что такой вариант вполне возможен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Премьер Японии Синдзо АбэПремьер Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может быть в четвертый раз переизбран на должность председателя правящей Либерально-демократической партии, что автоматически вновь сделает его главой правительства. Об этом сообщил генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никай.

"Это вполне возможно", - цитирует политика агентство Kyodo.

Стоит отметить, что ранее сам Абэ также не стал исключать возможности очередного выдвижения своей кандидатуры на пост премьера. Однако он подчеркнул, что данный вопрос будет решаться внутри партии.

Сайт kp.ru писал о том, что глава правительства получит возможность переизбрания лишь в том случае, если в действующий устав политического объединения внесут изменения. Сейчас правила запрещают занимать пост главы ЛДП на протяжении более 9 лет. Также нельзя переизбираться свыше трех раз.

Путин и Абэ: итоги встречи.Путин и Абэ рассказывают об итогах переговоров в Москве

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава "Лукойла" оценил влияние санкций на компанию
В Венесуэле задержали двух подозреваемых в попытке саботажа работы ГЭС
США пригрозили ФРГ сократить обмен разведданными из-за Huawei
Антонов заявил, что Россия и США нуждаются в полноформатном диалоге
Погода в Москве на 12 марта 2019 года: температура держится в районе нуля
В Сети появилось фото Порошенко, сбегающего с собственного митинга
FAA США потребует от Boeing модифицировать лайнеры 737 MAX
“Браконьеры глушат рыб”: в сети высмеяли учения украинского буксира в Азовском море
Боец ММА Макгрегор задержан в Майами за хулиганство и ограбление
Помпео раскритиковал "Роснефть" за закупку нефти у правительства Мадуро
В Зеленограде мужчина избил железным прутом нескольких прохожих
В Венесуэле разбился небольшой самолет с офицерами ВС
Мэй добилась изменений в соглашении по Brexit ЕС и Великобритании
Посол РФ: Россия сделала все возможное для сохранения ДРСМД
Число жертв наводнения в Бразилии выросло до 12 человек
Оппозиционный парламент ввел в Венесуэле режим ЧП
Управление авиации США считает Boeing 737 Max пригодным для полетов
Никогда не "ошибаются" в пользу граждан: Пушков раскритиковал коммунальщиков