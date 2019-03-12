2019-03-12T08:28:32+03:00
Происшествия

У берегов Китая столкнулись два судна: 12 человек пропали без вести

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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О судьбе 12 рыбаков все еще ничего неизвестноО судьбе 12 рыбаков все еще ничего неизвестноФото: REUTERS
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У побережья китайской провинции Чжэцзян на востоке страны столкнулись два судна. К настоящему моменту 12 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Известно, что инцидент произошел в акватории уезда Дайшань во вторник, 12 марта, примерно в час ночи по местному времени. Возвращавшееся в порт рыболовецкое судно столкнулось с другим кораблем, в результате 14 человека оказались в воде. По состоянию на 08:00, двух моряков удалось найти и извлечь из воды. Остальные все еще считаются пропавшими без вести.

На месте ЧП в Восточно-Китайском море продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы сразу несколько судов, а также воздушные силы, передает агентство "Синьхуа",

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце похожий случай произошел у берегов Флориды. Тогда столкнулись два корабля военно-морских сил США, которые в момент происшествия пополняли свои запасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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