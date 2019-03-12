2019-03-12T09:00:12+03:00
Происшествия

Полиция устроила облаву на рынке «Фуд Сити» в Москве

Правоохранители ищут не только нелегальных мигрантов, но и другие нарушения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вид на "Фуд Сити" из иллюминатора самолетаВид на "Фуд Сити" из иллюминатора самолетаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники правоохранительных органов Москвы продолжили свой рейд по городским рынкам и утром во вторник, 12 марта, нагрянули с обысками на рынок "Фуд сити" на Калужском шоссе.

"На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе ведутся обыски", - сообщил информированный источник.

Согласно его данным, полицейские ищут нелегальных мигрантов, а также другие возможные правонарушения. На территорию рынка пока никого не пускают. При этом вероятной причиной облавы, скорее всего, являются недавние конфликты между мигрантами, которые привлекли внимание не только общественности, но и стражей порядка, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее обыски прошли также на рынках "Садовод" и "Москва". У торговцев проверяли регистрацию и другие документы. Многие буквально бежали с территории центров, а менее удачливым пришлось проехать в отделение. Очевидцы утверждали, что видели не менее десяти заполненных автозаков.

Видео от ТЦ Москва в Люблино, где проводятся обыски силовиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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