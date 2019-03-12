Дебош пьяного пассажира самолета Оренбург-Москва попал на видео

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-12T09:48:03+03:00

Мужчина мешал экипажу лайнера и громко ругался матом, в результате полицейским пришлось снять его с рейса [видео]

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Один из пассажиров самолета, следовавшего рейсом Оренбург-Москва, устроил пьяный дебош на его борту. Мужчина начал вести себя неадекватно сразу после того, как зашел в салон, в результате капитан судна принял решение о снятии его с лайнера.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 11 марта, примерно в 20:30 по времени Оренбурга. В полицию поступило сообщение о том, что 37-летний гражданин страны ближнего зарубежья мешает экипажу самолета осуществлять свою работу и игнорирует замечания бортпроводников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696618" frameborder="0"></iframe> Видео с дебоша на борту самолёта Оренбург-Москва.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что дебошир находится в состоянии алкогольного опьянения и попытались вывести его из лайнера, однако мужчина начал активно сопротивляться, хватать стражей порядка за одежду и нецензурно ругаться. Полицейские вынуждены были применить силу в отношении иностранца и доставить его в транспортное подразделение.

Дебоширу тут же назначили медицинское освидетельствование, а по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". Об этом сообщается на сайте МВД.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один инцидент с российским самолетом произошел накануне в Азербайджане. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Баку из-за подозрений о том, что на борту находится бомба.

ИСТОЧНИК KP.RU