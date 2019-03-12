2019-03-12T09:48:03+03:00
Происшествия

Дебош пьяного пассажира самолета Оренбург-Москва попал на видео

Мужчина мешал экипажу лайнера и громко ругался матом, в результате полицейским пришлось снять его с рейса [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Иностранец активно сопротивлялся при задержании и оскорблял сотрудников полицииИностранец активно сопротивлялся при задержании и оскорблял сотрудников полицииФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Один из пассажиров самолета, следовавшего рейсом Оренбург-Москва, устроил пьяный дебош на его борту. Мужчина начал вести себя неадекватно сразу после того, как зашел в салон, в результате капитан судна принял решение о снятии его с лайнера.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 11 марта, примерно в 20:30 по времени Оренбурга. В полицию поступило сообщение о том, что 37-летний гражданин страны ближнего зарубежья мешает экипажу самолета осуществлять свою работу и игнорирует замечания бортпроводников.

Видео с дебоша на борту самолёта Оренбург-Москва.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что дебошир находится в состоянии алкогольного опьянения и попытались вывести его из лайнера, однако мужчина начал активно сопротивляться, хватать стражей порядка за одежду и нецензурно ругаться. Полицейские вынуждены были применить силу в отношении иностранца и доставить его в транспортное подразделение.

Дебоширу тут же назначили медицинское освидетельствование, а по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". Об этом сообщается на сайте МВД.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один инцидент с российским самолетом произошел накануне в Азербайджане. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Баку из-за подозрений о том, что на борту находится бомба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Электробусы вышли на шестой по счету маршрут в Москве
Глава "Нафтогаза" считает, что ФРГ оставит Украину без транзита газа
Полиция устроила облаву на рынке «Фуд Сити» в Москве
Японский истребитель совершил вынужденную посадку в аэропорту Комацу
У берегов Китая столкнулись два судна: 12 человек пропали без вести
Абэ может быть переизбран премьером Японии на четвертый срок
Глава "Лукойла" оценил влияние санкций на компанию
В Венесуэле задержали двух подозреваемых в попытке саботажа работы ГЭС
США пригрозили ФРГ сократить обмен разведданными из-за Huawei
Антонов заявил, что Россия и США нуждаются в полноформатном диалоге
Погода в Москве на 12 марта 2019 года: температура держится в районе нуля
В Сети появилось фото Порошенко, сбегающего с собственного митинга
FAA США потребует от Boeing модифицировать лайнеры 737 MAX
“Браконьеры глушат рыб”: в сети высмеяли учения украинского буксира в Азовском море
Боец ММА Макгрегор задержан в Майами за хулиганство и ограбление
Помпео раскритиковал "Роснефть" за закупку нефти у правительства Мадуро
В Зеленограде мужчина избил железным прутом нескольких прохожих
В Венесуэле разбился небольшой самолет с офицерами ВС
Мэй добилась изменений в соглашении по Brexit ЕС и Великобритании
Посол РФ: Россия сделала все возможное для сохранения ДРСМД
Число жертв наводнения в Бразилии выросло до 12 человек
Оппозиционный парламент ввел в Венесуэле режим ЧП
Управление авиации США считает Boeing 737 Max пригодным для полетов
Никогда не "ошибаются" в пользу граждан: Пушков раскритиковал коммунальщиков