Антонов: Россия не станет использовать ядерное оружие первой

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-12T10:01:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов во время выступления на международной конференции в Фонде Карнеги.

Дипломат подчеркнул, что подобный исход возможен лишь в условиях наличия угрозы существованию страны. При этом все сообщения о том, что Москва якобы может первой нанести ядерный удар, по мнению посла, полностью "сфабрикованы". Об этом свидетельствуют, в частности, официальные документы, имеющиеся в свободном доступе.

"В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие - если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны", - сказал Антонов в ходе выступления, которое транслировалось на сайте конференции по ядерной политике.

"КП" писала о том, что ранее в рамках данного мероприятия дипломат также отметил необходимость налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном.

США рассекретили видео испытаний ядерного оружия .

ИСТОЧНИК KP.RU