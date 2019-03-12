Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-12T10:22:48+03:00

Первое место заняла Исландия, Россия же оказалась во второй двадцатке списка

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Жители Исландии могут дышать гораздо более свежим и чистым воздухом, чем обитатели всех других стран нашего мира. К такому выводу пришли эксперты организации Greenpeace и компании-разработчика компьютерных программ AirVisual.

Согласно составленному ими рейтингу, следом за Исландией с довольно большим отрывом идет Финляндия. Также в пятерку стран с наичистейшим воздухом вошли Эстония, Швеция и Австралия.

При этом хуже всего ситуация обстоит в Бангладеше, Пакистане, Индии, Афганистане и Бахрейне. Россия же оказалась во второй десятке стран с наиболее чистым воздухом. Экологическая ситуация оценивается как хорошая.

Стоит отметить, что при составлении рейтинга специалисты подсчитывали, сколько микрочастиц пыли в среднем содержится в воздухе той или иной страны, поскольку именно они вызывают серьезные проблемы со здоровьем и даже приводят к онкологическим заболеваниям. Всего в исследовании было задействовано 73 государства.

Рейтинг городов с самым чистым воздухом (количество микрограмм пыли на один кв. метр):

1. Исландия - 5.0

2. Финляндия - 6.6

3. Австралия - 6.8

4. Эстония - 7.2

5. Швеция - 7.4

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16. Россия - 11.4

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69. Бахрейн - 59.8

70. Афганистан - 61.8

71. Индия - 72.5

72. Пакистан - 74.3

73. Бангладеш - 97.1

ИСТОЧНИК KP.RU