Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом
Жители Исландии могут дышать гораздо более свежим и чистым воздухом, чем обитатели всех других стран нашего мира. К такому выводу пришли эксперты организации Greenpeace и компании-разработчика компьютерных программ AirVisual.
Согласно составленному ими рейтингу, следом за Исландией с довольно большим отрывом идет Финляндия. Также в пятерку стран с наичистейшим воздухом вошли Эстония, Швеция и Австралия.
При этом хуже всего ситуация обстоит в Бангладеше, Пакистане, Индии, Афганистане и Бахрейне. Россия же оказалась во второй десятке стран с наиболее чистым воздухом. Экологическая ситуация оценивается как хорошая.
Стоит отметить, что при составлении рейтинга специалисты подсчитывали, сколько микрочастиц пыли в среднем содержится в воздухе той или иной страны, поскольку именно они вызывают серьезные проблемы со здоровьем и даже приводят к онкологическим заболеваниям. Всего в исследовании было задействовано 73 государства.
Рейтинг городов с самым чистым воздухом (количество микрограмм пыли на один кв. метр):
1. Исландия - 5.0
2. Финляндия - 6.6
3. Австралия - 6.8
4. Эстония - 7.2
5. Швеция - 7.4
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16. Россия - 11.4
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69. Бахрейн - 59.8
70. Афганистан - 61.8
71. Индия - 72.5
72. Пакистан - 74.3
73. Бангладеш - 97.1
ИСТОЧНИК KP.RU