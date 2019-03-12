В России появится приложение для жалоб на плохие дороги

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-12T10:58:05+03:00

Вся информация будет попадать на рассмотрение чиновникам из Минтранса

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В России создадут специальное приложение для жалоб на плохие дороги. Через него можно будет сообщить о ямах, выбоинах, стертой разметке и неработающих светофорах. Это должно облегчить жизнь не только тем, кто ездит по дорогам, но и чиновникам: они будут оперативно получать сведения о проблемных точках и корректировать работу подрядчиков.

Основой для нового приложения станет «Карта убитых дорог», приложение с таким названием было запущено летом прошлого года Общероссийским народным фронтом.

Теперь платформу обновят и интегрируют с информационной системой Минтранса. Теперь все жалобы на проблемные места будут не только отображаться на карте, но и попадать в руки чиновников Минтранса.

Кстати, за время существования «Карты убитых дорог» выявлено более 2 тыс. проблем. Чаще всего люди жалуются на ямы – 1300 обращений. На втором месте ненормативное состояние определенных участков – 561 сообщение, о нарушении технологии ремонта дорог (асфальт в снег) сообщили 65 раз. Жалобы на странное размещение люков – 53 раза, дорожных знаков – 31, разметки – 19, светофоров - 13.

Пока все обращения рассматривают эксперты ОНФ, а после передают их в региональные администрации. Как проблема решена, то ее статус в приложении меняется, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU