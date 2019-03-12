Шведский эксперт назвал Россию "сверхдержавой-аутсайдером"

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-12T11:03:27+03:00

Йонас Кьеллен считает, что наша страна значительно уступает западу в гонке вооружений

Изменить размер текста: A A

Россия значительно отстает от западных стран в гонке вооружений и использует неверную стратегию. Такое мнение высказал эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен в своем докладе с оценкой средств радиоэлектронной борьбы РФ.

Аналитик назвал Россию "сверхдержавой-аутсайдером", стратегия которой строится лишь на защите личного состава и военной инфраструктуры. При этом, по мнению Кьеллена, огромный ущерб наносится "оборонительным и превентивным мерам".

"Делать упор на снижение заметности и защиту элементарно дешевле", — говорится в материале, опубликованном на сайте института.

Что касается появления у России огромного количества новых средств радиоэлектронной борьбы, то тут, по мнению шведа, речь идет об обычной "реанимации" старых советских разработок.

Стоит отметить, что позиция Кьеллена во многом противоречит позиции ряда других специалистов. Так, например, в конце прошлого года поразительные успехи нашей страны в сфере РЭБ отметило американское издание The National Interest, передает сайт kp.ru.

Система радиоэлектронной борьбы "Ртуть-БМ".Одна из новых систем РЭБ для противодействия управляемому вооружению противника...

ИСТОЧНИК KP.RU