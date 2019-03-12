В столице стали меньше интересоваться арендой жилья

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-12T11:25:03+03:00

По итогам февраля спрос снизился на 20%, в сравнении с началом года

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В столице постепенно замирает рынок аренды недвижимости. Если в начале января 2019 года был его всплеск, то февраль показал обратную тенденцию. Интерес арендаторов постепенно снижается и в числовом выражении это падение определено, как- 20% от показателя января.

Риэлторы подчеркивают, что про падение рынка речи не ведется. Просто цифры вернулись в привычный диапазон после рекордного всплеска. По данным агентства «ИНКОМ», в январе 2019 спрос вырос на 30%, относительно января прошлого года.

Чаще всего жилье сдается в центре столицы. В ЦАО предлагается 12,5 тысяч объектов, что составляет 28% от общего число сдаваемых помещений в границах старой Москвы. Популярностью пользуется Южный округ (5,8 тысячи лотов) и Юго-Западный (5,3 тысячи квартир), сообщает сайт argumenti.ru.

Чаще всего сдаются однушки – 48 процентов случаев, в 30% предлагают трешки и больше, а на двухкомнатные приходится 22 процента.

Кстати, по оценкам риэлторов, порядка трети столичных квартир, которые сдаются, непригодны для жилья. И только в 35% случаев собственники готовы идти навстречу и провести ремонт или сбросить стоимость ежемесячного платежа в счет улучшения условия, пишет Lenta.

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ИСТОЧНИК KP.RU