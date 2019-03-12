Путин предложил наделить СК правом проведения судебных экспертиз
Президент России Владимир Путин предложил наделить Следственный комитет полномочиями по организации процесса проведения судебной экспертизы. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думы во вторник, 12 марта.
В документе говорится о том, что СК является федеральным госорганом, а потому может создавать отдельные судебно-экспертные учреждения и подразделения.
"Одновременно с этим на СК РФ возлагаются полномочия по организации производства судебных экспертиз... назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ", - сообщается в проекте, опубликованном на сайте Госдумы.
Здесь же уточняется, что речь идет о молекулярно-генетической, компьютерно-технической, строительно-технической, экологической, баллистической и других экспертизах. При этом особо подчеркивается, что реализация инициативы не потребует дополнительных выделений из федерального бюджета.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Госдуме прозвучала также инициатива о наделении сотрудников МВД правом объявлять предостережения гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU