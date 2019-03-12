2019-03-12T11:35:01+03:00
Политика

Путин предложил наделить СК правом проведения судебных экспертиз

Ожидается, что реализация данной инициативы не потребует дополнительных средств из бюджета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочияПутин предложил дать Следственному комитету новые полномочияФото: Олег ЗОЛОТО
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Президент России Владимир Путин предложил наделить Следственный комитет полномочиями по организации процесса проведения судебной экспертизы. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думы во вторник, 12 марта.

В документе говорится о том, что СК является федеральным госорганом, а потому может создавать отдельные судебно-экспертные учреждения и подразделения.

"Одновременно с этим на СК РФ возлагаются полномочия по организации производства судебных экспертиз... назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ", - сообщается в проекте, опубликованном на сайте Госдумы.

Здесь же уточняется, что речь идет о молекулярно-генетической, компьютерно-технической, строительно-технической, экологической, баллистической и других экспертизах. При этом особо подчеркивается, что реализация инициативы не потребует дополнительных выделений из федерального бюджета.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Госдуме прозвучала также инициатива о наделении сотрудников МВД правом объявлять предостережения гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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