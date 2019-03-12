2019-03-12T12:19:32+03:00
Политика

МИД России направил Украине ноту из-за нарушений договора о дружбе

В ведомстве указали на то, что киевские власти уже давно игнорируют положения двустороннего соглашения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Договор между РФ и Украиной будет разорван 1 апреля 2019 годаДоговор между РФ и Украиной будет разорван 1 апреля 2019 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Министерство иностранных дел России направило Украине ноту протеста в связи с многочисленными нарушениями договора о дружбе, который будет разорван по инициативе Киева 1 апреля 2019 года.

В ведомстве указали на то, что власти незалежной на протяжении уже долгого времени игнорируют положения двустороннего соглашения. Так, например, грубо нарушается статья, по которой обе страны обязуются не заключать с третьими государствами, никаких договоров, направленных против союзника.

Также наблюдается систематическое невыполнение положений о защите этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств. Речь идет, в частности, о целенаправленном "наступлении" на русский язык и права населения, использующего его в разговоре. На фоне таких нарушений в МИД РФ призвали Украину соблюдать свои обязательства не только на словах, но и на деле.

"Всё это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"КП" писала о том, что президент незалежной Петр Порошенко объявил о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, заключенном между Киевом и Москвой, еще в конце прошлого года. После этого он разорвал еще несколько совместных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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