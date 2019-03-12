2019-03-12T12:11:38+03:00
Спорт

Адвокат Конора Макгрегора сделал заявление по поводу ареста спортсмена

Самуэль Рабин назвал конфликт бойца UFC "небольшой ссорой"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конор Макгрегор.Конор Макгрегор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальное заявление по поводу ареста бойца UFC ирландца Конора Макгрегора сделал его адвокат Самуэль Рабин. Его клиент был задержан в Майами после того, как выбил из рук фаната телефон, наступил на него и ушел с ним прочь от поклонника.

- Макгрегор был вовлечен в небольшую ссору из-за мобильного телефона, которая привела к звонку в полицию. Макгрегор высоко ценит реакцию полиции и обещает оказывать полное сотрудничество - цитирует Рабина издание The New York Post.

Потерпевший подал заявление в полицию, Конор был арестован. Ущерб был оценен в стоимость телефона - 1 000 долларов. Позднее Конор Макгрегор был отпущен под залог.

Ирландцу предъявлены официальные обвинения и ему предстоит предстать перед судом. Пока что же дата слушаний официально не названа.

В карьере Конора Макгрегора в ММА - 21 победа и 4 поражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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