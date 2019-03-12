Самолет развернулся в воздухе из-за пассажирки, забывшей в аэропорту ребенка

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-12T12:12:14+03:00

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Необычный инцидент произошел на борту самолета, принадлежащего авиакомпании Saudi Arabian Airlines. Почти сразу после взлета экипаж был вынужден развернуть воздушное судно и вернуться в аэропорт вылета из-за пассажирки, которая забыла взять на борт своего грудного ребенка.

Происшествие случилось накануне. 11 марта самолет вылетел из города Джидда в Саудовской Аравии в Куала-Лумпур, однако вскоре после взлета одна из пассажиров обратилась к бортпроводнику и сообщила, что ей немедленно нужно вернуться обратно, поскольку она забыла в аэропорту своего ребенка.

Командир авиалайнера связался с диспетчером и объяснил ситуацию, после чего воздушное судно было принято развернуть в обратном направлении, передает сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что самолет благополучно вернулся в Джидду. А вот чем закончилась история с горе-мамой и ее маленьким ребенком не уточняется, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU