Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-12T12:54:31+03:00

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Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Данный документ был разработан на основе послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Тогда глава государства призвал пересчитать все выплаты и сделать так, чтобы граждане даже не почувствовали индексацию.

Сайт kp.ru писал о том, что отдельные россияне столкнулись с несправедливостью после того, как их пенсию пересчитали. Дело в том, что граждане, чьи выплаты превышали прожиточный минимум в результате лишились социальных доплат. Таким образом они стали получать даже меньше, чем до индексации.

Чтобы разрешить данную ситуацию, Путин предложил сначала довести пенсию до прожиточного минимума, и лишь потом проводить пересчет.

Ожидается, что соответствующий проект будет рассмотрен Думой в итоговом, третьем чтении уже 21 марта, а через шесть день с документом ознакомится Совет Федерации, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693004" frameborder="0"></iframe> Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU