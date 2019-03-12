Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий
Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Данный документ был разработан на основе послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.
Тогда глава государства призвал пересчитать все выплаты и сделать так, чтобы граждане даже не почувствовали индексацию.
Сайт kp.ru писал о том, что отдельные россияне столкнулись с несправедливостью после того, как их пенсию пересчитали. Дело в том, что граждане, чьи выплаты превышали прожиточный минимум в результате лишились социальных доплат. Таким образом они стали получать даже меньше, чем до индексации.
Чтобы разрешить данную ситуацию, Путин предложил сначала довести пенсию до прожиточного минимума, и лишь потом проводить пересчет.
Ожидается, что соответствующий проект будет рассмотрен Думой в итоговом, третьем чтении уже 21 марта, а через шесть день с документом ознакомится Совет Федерации, передает РИА Новости.
Путин - об индексации пенсий.
ИСТОЧНИК KP.RU