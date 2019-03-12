2019-03-12T12:54:31+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий

Документ предусматривает увеличение выплат до размера регионального прожиточного минимума
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ГД приняла проект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. ФОТО Александр Рюмин ТАССГД приняла проект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. ФОТО Александр Рюмин ТАСС
Изменить размер текста:

Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Данный документ был разработан на основе послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Тогда глава государства призвал пересчитать все выплаты и сделать так, чтобы граждане даже не почувствовали индексацию.

Сайт kp.ru писал о том, что отдельные россияне столкнулись с несправедливостью после того, как их пенсию пересчитали. Дело в том, что граждане, чьи выплаты превышали прожиточный минимум в результате лишились социальных доплат. Таким образом они стали получать даже меньше, чем до индексации.

Чтобы разрешить данную ситуацию, Путин предложил сначала довести пенсию до прожиточного минимума, и лишь потом проводить пересчет.

Ожидается, что соответствующий проект будет рассмотрен Думой в итоговом, третьем чтении уже 21 марта, а через шесть день с документом ознакомится Совет Федерации, передает РИА Новости.

Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американские бизнесмены намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви
Forbes составила рейтинг город с наибольшим числом миллиардеров
Во льдах Гренландии найдены следы «солнечного апокалипсиса»
Минобороны приступило к созданию военного интернета
Госдума во втором чтении приняла закон о наказании "воров в законе"
Самолет развернулся в воздухе из-за пассажирки, забывшей в аэропорту ребенка
Адвокат Конора Макгрегора сделал заявление по поводу ареста спортсмена
В Китае разбился самолет морской авиации: два человека погибли
МИД России направил Украине ноту из-за нарушений договора о дружбе
Путин предложил наделить СК правом проведения судебных экспертиз
В столице стали меньше интересоваться арендой жилья
В Кремле не собираются отдавать Курилы японцам
Шведский эксперт назвал Россию "сверхдержавой-аутсайдером"
В России появится приложение для жалоб на плохие дороги
Англичанка заговорила с русским акцентом после перенесенного инсульта
Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом
Антонов: Россия не станет использовать ядерное оружие первой
Дебош пьяного пассажира самолета Оренбург-Москва попал на видео
Электробусы вышли на шестой по счету маршрут в Москве
Глава "Нафтогаза" считает, что ФРГ оставит Украину без транзита газа
Полиция устроила облаву на рынке «Фуд Сити» в Москве
Японский истребитель совершил вынужденную посадку в аэропорту Комацу