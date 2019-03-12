Forbes составил рейтинг город с наибольшим числом миллиардеров

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-12T13:06:41+03:00

Примечательно, что самым богатым жителем Лондона стал россиян Михаил Фридман

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Журнал Forbes составил рейтинг городов мира, в которых проживает наибольшее количество миллиардеров. На первом месте этого списка оказался Нью-Йорка, второе занял Гонконг, а третьем стабильно расположилась Москва.

Также в пятерку лидеров вошли Пекин и Лондон. К слову, самым богатым миллиардером британской столицы стал наш соотечественник, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман. Его состояние оценивается примерно в 15 млрд долларов.

Совокупный же капитал 55 лондонских миллиардеров составляет около 226 млрд долларов. Причем лишь 20 из них являются гражданами Великобритании.

Что касается Москвы, то здесь, согласно данным Forbes на 2019 год, проживает 71 миллиардер. Самым состоятельным из них является председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее был составлен также рейтинг наиболее богатых российский актер. Лидером данного исследования стал Дмитрий Нагиев.

ИСТОЧНИК KP.RU