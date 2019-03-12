Росавиация запросила у Boeing рекомендации по эксплуатации лайнеров 737 MAX
Росавиация направила запросы в адрес американской корпорации Boeing и Федеральной авиационной администрации США с целью получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 МАХ, один из которых накануне разбился в Эфиопии.
Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о лайнере, следовавшем из Аддис-Абебы в столицу Кении. Воздушное судно потерпело крушение всего через шесть минут после вылета из аэропорта. Причем перед тем, как самолет пропал с радаров, пилот сообщил о неких неполадках. Этот случай с лайнером 737-8 МАХ стал уже вторым за последние пять месяцев.
В России же эксплуатируются два самолета данного типа. Оба они принадлежат авиакомпании "Глобус". Перевозчик сообщил, что на фоне недавних событий со всеми экипажами было проведено повторное изучение Директивы лётной годности, а также дополнительные брифинги и тренировки.
По миру же самолетов Boeing 737 MAX насчитывается более 380. Их используют 59 различных авиакомпаний.
"Росавиация продолжает анализировать поступающую из различных организаций и источников информацию об обстоятельствах авиационного происшествия", - сообщается на сайте ведомства.
Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.
ИСТОЧНИК KP.RU