Росавиация запросила у Boeing рекомендации по эксплуатации лайнеров 737 MAX

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-12T13:37:48+03:00

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Росавиация направила запросы в адрес американской корпорации Boeing и Федеральной авиационной администрации США с целью получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 МАХ, один из которых накануне разбился в Эфиопии.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о лайнере, следовавшем из Аддис-Абебы в столицу Кении. Воздушное судно потерпело крушение всего через шесть минут после вылета из аэропорта. Причем перед тем, как самолет пропал с радаров, пилот сообщил о неких неполадках. Этот случай с лайнером 737-8 МАХ стал уже вторым за последние пять месяцев.

В России же эксплуатируются два самолета данного типа. Оба они принадлежат авиакомпании "Глобус". Перевозчик сообщил, что на фоне недавних событий со всеми экипажами было проведено повторное изучение Директивы лётной годности, а также дополнительные брифинги и тренировки.

По миру же самолетов Boeing 737 MAX насчитывается более 380. Их используют 59 различных авиакомпаний.

"Росавиация продолжает анализировать поступающую из различных организаций и источников информацию об обстоятельствах авиационного происшествия", - сообщается на сайте ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU