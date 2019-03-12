Песков прокомментировал слова чеченского парламентария о кровной мести

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-12T13:43:21+03:00

Представитель Кремля напомнил, что в российском правовом поле такого понятия просто не существует

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В Кремле напомнили, что понятие "традиции кровной мести" просто не существует в российском правом поле. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, который навал блогера Тумсо Абдурахманова своим врагом.

Представитель Кремля подчеркнул, что впервые слышит об этой ситуации.

"Вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести, нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Все-таки мы живем в правовом государстве", - цитирует РИА Новости Пескова.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад именно Магомед Даудов высказался в пользу многоженства. Правда тогда он объяснил, что сделал такое заявление, будучи частным лицом, а не официальным.

ИСТОЧНИК KP.RU