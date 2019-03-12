2019-03-12T14:40:14+03:00
Политика

Минздрав внес антитабачную концепцию на рассмотрение в кабмин

Речь идет о положениях госполитики в области противодействия курению
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Антитабачная концепция внесена в правительствоАнтитабачная концепция внесена в правительствоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство здравоохранения России внесло на рассмотрение в правительство свою концепцию по противодействию употреблению табачной продукции. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай во время выступления на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Концепция осуществления госполитики в области противодействия табака уже внесена в правительство", - цитирует ТАСС сенатора.

Стоит отметить, что о разработке данной антитабачной программы стало известно еще в конце прошлого года. Минздрав предлагал снизить уровень курения до 5% в ближайшие 30 лет и вывести всю курительную продукцию из легального оборота примерно к 2050 году.

Сайт kp.ru писал о том, что в федеральной антимонопольной службе такую инициативу не поддержали, поскольку запрет на производство и обращение некурительных табачных изделий может лишь спровоцировать переход граждан на курительный табак.

Влияние курения и электронных сигарет на лёгкие.Видео: youtube.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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