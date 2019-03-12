Минздрав внес антитабачную концепцию на рассмотрение в кабмин

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-12T14:40:14+03:00

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Министерство здравоохранения России внесло на рассмотрение в правительство свою концепцию по противодействию употреблению табачной продукции. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай во время выступления на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Концепция осуществления госполитики в области противодействия табака уже внесена в правительство", - цитирует ТАСС сенатора.

Стоит отметить, что о разработке данной антитабачной программы стало известно еще в конце прошлого года. Минздрав предлагал снизить уровень курения до 5% в ближайшие 30 лет и вывести всю курительную продукцию из легального оборота примерно к 2050 году.

Сайт kp.ru писал о том, что в федеральной антимонопольной службе такую инициативу не поддержали, поскольку запрет на производство и обращение некурительных табачных изделий может лишь спровоцировать переход граждан на курительный табак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/686730" frameborder="0"></iframe> Влияние курения и электронных сигарет на лёгкие.Видео: youtube.com

ИСТОЧНИК KP.RU