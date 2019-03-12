2019-03-12T14:55:12+03:00
Общество

Госдума приняла закон о расширении оснований для отсрочки от армии

Документ исправляет несправедливость, по которой одни студенты могли учиться дальше, а другим приходилось отдавать долг родине
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Перечень условий для отсрочки от армии существенно расширенПеречень условий для отсрочки от армии существенно расширенФото: Евгения ГУСЕВА
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Государственная дума приняла закон, расширяющий основания для получения отсрочки от армии и уравнивающий студентов разного возраста в данном праве. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании во вторник, 12 марта.

Новые поправки в закон позволят юношам, которые достигли совершеннолетия еще в школе, воспользоваться отсрочкой от призыва при поступлении на бакалавриат, а потом еще и в магистратуре. То же самое относится к обучению по программам среднего профессионального образования.

Таким образом документ исправляет несправедливость, при которой молодые люди, воспользовавшиеся отсрочкой сразу после школы, не могли еще раз оттянуть время службы в случае с обучением в магистратуре, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Конституционный суд РФ признал такое положение вещей неоправданным и нарушающим принципы равенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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