Израильтянка попыталась пронести макет гранаты в аэропорт "Шереметьево"
Гражданка Израиля пронесла на территорию аэропорта "Шереметьево" макет гранаты Ф-1. Объект обнаружили в ее чемодане. Сотрудники безопасности аэропорта "Шереметьево" пресекли пронос подозрительного предмета на входе в Терминал D.
- При досмотре пассажиров на входе в Терминал D аэропорта "Шереметьево" сотрудники безопасности обнаружили в вещах пассажирки (гражданка Израиля) предмет, похожий на гранату Ф-1. Пассажирка планировала вылет в Тель-Авив рейсом SU-504 еще 11 марта в 16.25. Сотрудники безопасности аэропорта, обнаружившие потенциально запрещенный к провозу предмет, вызвали на место события сотрудников ЛУ МВД и взрывотехников Росгвардии, - прокомментировали в дирекции по связям с общественностью Международного аэропорта "Шереметьево".
Взрывотехники осмотрели предмет и выяснили, что это массо-габаритная модель гранаты Ф-1 без взрывчатого
вещества. Никакой опасности этот предмет не представлял.
- Предмет, похожий на гранату, был передан сотрудникам ЛУ МВД РФ для дальнейшего разбирательства. С пассажирки сотрудники полиции взяли объяснение, - добавили в "Шереметьево".
На работу аэропорта и выполнение рейсов данная ситуация не повлияла.
ИСТОЧНИК KP.RU