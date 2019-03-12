2019-03-12T15:12:22+03:00
Происшествия

Израильтянка попыталась пронести макет гранаты в аэропорт "Шереметьево"

Однако сотрудники безопасности пресекли пронос подозрительного предмета
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1 в экспертно-криминалистическом центре. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон БуценкоРучная противопехотная оборонительная граната Ф-1 в экспертно-криминалистическом центре. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Буценко
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Гражданка Израиля пронесла на территорию аэропорта "Шереметьево" макет гранаты Ф-1. Объект обнаружили в ее чемодане. Сотрудники безопасности аэропорта "Шереметьево" пресекли пронос подозрительного предмета на входе в Терминал D.

- При досмотре пассажиров на входе в Терминал D аэропорта "Шереметьево" сотрудники безопасности обнаружили в вещах пассажирки (гражданка Израиля) предмет, похожий на гранату Ф-1. Пассажирка планировала вылет в Тель-Авив рейсом SU-504 еще 11 марта в 16.25. Сотрудники безопасности аэропорта, обнаружившие потенциально запрещенный к провозу предмет, вызвали на место события сотрудников ЛУ МВД и взрывотехников Росгвардии, - прокомментировали в дирекции по связям с общественностью Международного аэропорта "Шереметьево".

Взрывотехники осмотрели предмет и выяснили, что это массо-габаритная модель гранаты Ф-1 без взрывчатого

вещества. Никакой опасности этот предмет не представлял.

- Предмет, похожий на гранату, был передан сотрудникам ЛУ МВД РФ для дальнейшего разбирательства. С пассажирки сотрудники полиции взяли объяснение, - добавили в "Шереметьево".

На работу аэропорта и выполнение рейсов данная ситуация не повлияла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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