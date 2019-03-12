На биржах труда в России наблюдается переизбыток офисных сотрудников

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-12T15:31:31+03:00

Число вакансий по офисным специальностям (как правило, это различные менеджеры) намного меньше, чем ищущих работу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В Минтруда РФ назвали профессии, представители которых сталкиваются с наибольшими сложностями при поиске работы. Даже если соискатели имеют высшее образование.

«Среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, имеется переизбыток специалистов в сфере бизнеса и администрирования», — заявили в ведомстве.

Число вакансий по офисным специальностям (как правило, это различные менеджеры) намного меньше, чем ищущих работу. Эту тенденцию отмечают и в сервисе по подбору специалистов Head Hunter. В числе самых невостребованных в 2019 году профессий здесь называли управленцев, юристов, госслужащих и бухгалтеров. Традиционно к числу испытывающих проблемы с наймом следует отнести и начинающих специалистов.

А вот в медицине вакансий предостаточно. В России сейчас отмечается кадровый дефицит врачей, медсестер и фармацевтов. С легкостью найдут себе работу страховщики, программисты, инженеры и торговые представители.

ИСТОЧНИК KP.RU