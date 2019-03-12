2019-03-12T15:18:09+03:00
Экономика

Курс евро упал ниже 74 рублей

Это произошло впервые с конца февраля
Дарья ИВАШКИНА
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Курс евро упал ниже 74 рублейКурс евро упал ниже 74 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 12 марта, в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с конца февраля упал ниже отметки в 74 рубля.

Так, к 14:40 мск европейская валюта подешевела на 21 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня - до 73,99 рубля. Что касается доллара, то к тому моменту он стоил 65,76 рубля, что на 20 копеек дешевле, чем накануне. Между тем в начале торгов «зеленый» опускался до отметки в 65,69 рубля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, курс рубля по отношению к доллару в 2018 году опустился на 17,5%, а падение национальной российской валюты по отношению к евро составило 6,8%. При этом нефть сорта Brent подешевела на 21,6%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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