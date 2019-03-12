Жительницы Британии решили снять «правильный» порнофильм для своих детей

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-12T15:30:29+03:00

Женщины были шокированы порнографией в интернете и считают, что смогут сделать лучше

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Пять жительниц Великобритании стали героями реалити-шоу Mums Make Porn, во время которого они займутся съемками собственного порно. У всех женщин есть дети, и фильм они собираются снять специально для них. Участницы проекта были шокированы хардкорной порнографией в интернете и хотят, чтобы подростки по-другому представляли себе секс.

В самом начале шоу телеканала Channel 4 женщины посмотрели фильмы для взрослых в интернете. В итоге одну их участниц вырвало после просмотра, а другая разрыдалась, увидев сцены изнасилования.

«Мы должны показать детям, что есть что-то еще, кроме этого ужаса из интернета. Я бы надрала задницу своему сыну, если бы он повел себя с женщиной так, как показывают на видео», - приводит The Daily Mirror слова матери шестилетнего ребенка Сары Луис.

Фильм, который снимут участницы проекта, покажут последних трех сериях шоу, которое начнется 20 марта. Женщины придут на премьеру порнофильма в компании своих детей и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU