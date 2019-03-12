2019-03-12T15:26:37+03:00
Дом. Семья

На улицах подмосковных Химок появились зайцы

Нежданный гость пропрыгал вдоль жилых домов, а после скрылся с глаз удивленных горожан [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Скорее всего, заяц прибежал к людям из расположенного неподалеку Алешкинского лесаСкорее всего, заяц прибежал к людям из расположенного неподалеку Алешкинского лесаФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

Неожиданный гость появился на улицах подмосковных Химок вместе с первыми майскими проталинами. Настоящий серенький заяц пропрыгал вдоль жилых домов, по дороге и при этом постоянно осматривался.

Жители города сначала не поверили своим глазам, а после схватились за смартфоны и принялись снимать все на видео - иначе же никто не поверит! По словам одного из читателей "КП", все произошло в районе дома № 21/1 по улице Панфилова. Совсем рядом находится церковь, большой бизнес-центр "Кантри Парк" и Московская кольцевая автодорога.

У жителей Химок теперь зайцы бегают по улицам.

Откуда здесь взялся заяц не совсем понятно, хотя, скорее всего, он прибежал из расположенного неподалеку Алешкинского леса. Эта обширная природная территория, находится в пешей доступности от станции метро "Планёрная" и является частью парка "Тушинский". Судя по тому, как растерянно осматривался лесной житель, велика вероятность того, что он заблудился.

Между тем, стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в крупных российских городах замечают диких животных. Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года в Москве засняли настоящую лису. Рыжая хищница прохаживалась недалеко от станции "Тульская" и даже почти не реагировала на людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курение, ожирение и диабет вызывают старение мозга
Капитан арестованного судна с российскими моряками пригрозил перекрыть Босфор
Футболист Павел Мамаев встретился в СИЗО с женой Аланой Мамаевой
На биржах труда в России наблюдается переизбыток офисных сотрудников
Европарламент принял резолюцию с призывом остановить «Северный поток - 2»
Жительницы Британии решили снять «правильный» порнофильм для своих детей
Курс евро упал ниже 74 рублей
Ученые создали механизм, способный предсказать дату смерти
Израильтянка попыталась пронести макет гранаты в аэропорт "Шереметьево"
Госдума приняла закон о расширении оснований для отсрочки от армии
В Великобритании выпустили монету в память о Стивене Хокинге
Минздрав внес антитабачную концепцию на рассмотрение в кабмин
Песков заявил, что Курилы не лежат в основе переговоров РФ и Японии
Путин примет участие в ПМЭФ-2019
Гафт опроверг сообщения о своей госпитализации
США отзовут оставшихся в Венесуэле дипломатов до конца недели
Песков прокомментировал слова чеченского парламентария о кровной мести
Росавиация запросила у Boeing рекомендации по эксплуатации лайнеров 737 MAX
Американские бизнесмены намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви
Forbes составил рейтинг город с наибольшим числом миллиардеров
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий