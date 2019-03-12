На улицах подмосковных Химок появились зайцы

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-12T15:26:37+03:00

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Неожиданный гость появился на улицах подмосковных Химок вместе с первыми майскими проталинами. Настоящий серенький заяц пропрыгал вдоль жилых домов, по дороге и при этом постоянно осматривался.

Жители города сначала не поверили своим глазам, а после схватились за смартфоны и принялись снимать все на видео - иначе же никто не поверит! По словам одного из читателей "КП", все произошло в районе дома № 21/1 по улице Панфилова. Совсем рядом находится церковь, большой бизнес-центр "Кантри Парк" и Московская кольцевая автодорога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696659" frameborder="0"></iframe> У жителей Химок теперь зайцы бегают по улицам.

Откуда здесь взялся заяц не совсем понятно, хотя, скорее всего, он прибежал из расположенного неподалеку Алешкинского леса. Эта обширная природная территория, находится в пешей доступности от станции метро "Планёрная" и является частью парка "Тушинский". Судя по тому, как растерянно осматривался лесной житель, велика вероятность того, что он заблудился.

Между тем, стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в крупных российских городах замечают диких животных. Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года в Москве засняли настоящую лису. Рыжая хищница прохаживалась недалеко от станции "Тульская" и даже почти не реагировала на людей.

ИСТОЧНИК KP.RU