Футболист Павел Мамаев встретился в СИЗО с женой Аланой Мамаевой

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-12T15:39:19+03:00

Девушка призналась, что просто ждет следующего судебного заседания и не берется делать никаких прогнозов по делу своего супруга и Александра Кокорина [видео]

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Алана Мамаева побывала в СИЗО «Бутырка», где находится сейчас ее муж, футболист Павел Мамаев. Супруги встретились впервые за последний месяц. Раньше организовать свидание не удавалось, так как девушку не могла оставить детей.

Алана рассказала, что ее муж сейчас в отличной форме. Павел очень активно тренируется в СИЗО. Нагрузки такие, что многие не выполнят норму и за неделю.

- Сегодня мы увидели. Он в отличной форме, говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров. Настроение отличное, - призналась Алана телеканалу «360».

По мнению девушки, сейчас россияне стали сочувствовать футболистам. Но каких-то прогнозов в данном деле делать сложно. И подозреваемые и адвокаты и болельщики просто ждут и надеются, что спортсменов выпустят.

Алана Мамаева встретилась с мужем в СИЗО.

- Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», — добавила Алана Мамаева.

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Когда вечером в понедельник появилось видео из кофейни, где горе-спортсмены лупцуют стулом важного чиновника (все подробности), в сети сошлись во мнении: Мамаев и Кокоринпробили очередное дно. Но тут, как говорится, со дна постучали: оказалось, что драка в «Кофемании» - это только начало. Вернее, конец бурных приключений, растянувшихся почти на двое суток… «Комсомолка» восстановила похождения бывших игроков сборной России.

С кем делят камеры знаменитые футболисты

Оскандалившиеся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в пятницу, 19 октября, были переведены из карантинной зоны в обычные камеры СИЗО. Теперь спортсмены находятся в двухместных камерах с самыми обычными уголовниками. Сосед Александра Кокорина - подозреваемый в злостном уклонении от уплаты алиментов. Павел Мамаев делит кров с ранее не судимым москвичом, обвиняемым в краже.

Смогут ли Кокорин и Мамаев вернуться в футбол?

Вариантов вернуться в футбол у игроков немного. При подписке о невыезде или домашнем аресте футболисты все равно не смогли бы вернуться в свои клубы и тем более летать на игры со своей командой в разные города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691915" frameborder="0"></iframe> Как живет Мамаев в Бутырской тюрьме.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU