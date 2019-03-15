Выставка шедевров Ильи Репина открывается 16 марта в Третьяковской галерее

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-12T16:26:07+03:00

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В Третьяковской галерее 16 марта открывается одна из самых ожидаемых выставок года: пожалуй, еще никогда полотна Ильи Репина не были представлены в таком объеме. Экспозиция, приуроченная к 175-летию знаменитого художника, занимает три этажа и охватывает более50 лет его творчества. В ретроспективе участвуют картины из 21 российского и 7 зарубежных музеев, среди них — Третьяковская галерея, Русский музей, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Национальная галерея Праги и многие другие. Генеральным спонсором выставки выступил банк ВТБ, давний друг и партнер Третьяковской галереи.

Поклонники творчества Репина увидят как хорошо знакомые всем с детства полотна («Бурлаки на Волге», «Запорожцы», «Не ждали», «Лев Толстой» и многие другие), так и малоизвестные работы художника. По словам организаторов выставки, главной задачей было не только наиболее полно представить наследие мастера, но и показать новый, более современный взгляд на живопись Репина.

Особенно интересен поздний период его творчества (художник скончался в 1930 году), почти неизвестный широкой публике. Последние годы Репин прожил в Пенатах, после 1918 года ставших территорией Финляндии. В экспозиции участвуют около 40 работ, созданных после 1903 года.

ИСТОЧНИК KP.RU