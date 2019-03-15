2019-03-12T16:26:07+03:00
Общество

Выставка шедевров Ильи Репина открывается 16 марта в Третьяковской галерее

Генеральным спонсором экспозиции, посвященной 175-летию художника, выступил банк ВТБ
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Третьяковской галерее 16 марта открывается одна из самых ожидаемых выставок года: пожалуй, еще никогда полотна Ильи Репина не были представлены в таком объеме. Экспозиция, приуроченная к 175-летию знаменитого художника, занимает три этажа и охватывает более50 лет его творчества. В ретроспективе участвуют картины из 21 российского и 7 зарубежных музеев, среди них — Третьяковская галерея, Русский музей, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Национальная галерея Праги и многие другие. Генеральным спонсором выставки выступил банк ВТБ, давний друг и партнер Третьяковской галереи.

Поклонники творчества Репина увидят как хорошо знакомые всем с детства полотна («Бурлаки на Волге», «Запорожцы», «Не ждали», «Лев Толстой» и многие другие), так и малоизвестные работы художника. По словам организаторов выставки, главной задачей было не только наиболее полно представить наследие мастера, но и показать новый, более современный взгляд на живопись Репина.

Особенно интересен поздний период его творчества (художник скончался в 1930 году), почти неизвестный широкой публике. Последние годы Репин прожил в Пенатах, после 1918 года ставших территорией Финляндии. В экспозиции участвуют около 40 работ, созданных после 1903 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По обвинению в атаке на мечети в Новой Зеландии арестованы четыре человека
Военные Израиля заявили еще о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа
КНДР больше не хочет вести переговоры с США
В российском посольстве в Новой Зеландии подтвердили, что россиян в мечети не было
Китай надеется на взаимовыгодные результаты торговых переговоров с США
В России возродят Военно-политическую академию
В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к российским границам
Погода в Москве на 15 марта 2019 года: местами возможен снег
Жертвами стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии могли стать от девяти до 27 человек
Полиция Новой Зеландии задержала подозреваемого в стрельбе в мечети
Жертвами стрельбы в мечети в Новой Зеландии стали девять человек
«Союз МС-12» с россиянином и двумя американцами пристыковался к МКС
В Новой Зеландии неизвестный мужчина открыл огонь по людям в мечети
Израиль обвинил ХАМАС в ракетном обстреле Тель-Авива
В организации убийства словацкого журналиста Яна Куциака обвинили местного бизнесмена
Эрдоган: Турция не собирается уступать США в вопросе покупки российских С-400
Представитель Гуаидо в США встретился с руководством компании Citgo
Израиль в ответ на обстрел Тель-Авива атаковал цели в секторе Газа
США отозвали визы у 340 граждан Венесуэлы
Менеджер Юлии Началовой прокомментировала сообщения об отеке мозга у певицы
Фанатам ФК «Шальке» пришлось возвращаться из Британии самолетом ненавидимой ими «Боруссии»
Глава NASA поздравил экипаж «Союза» с успешным стартом к МКС
После авиакатастрофы в Эфиопии Boeing приостановил поставки самолетов модели 737 MAX
Эксперт: Результаты опроса ВЦИОМ в Крыму говорят, что в регионе по сей день полное единогласие по поводу событий «Крымской весны»