Первым человеком на Марсе может стать женщина

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-12T16:32:19+03:00

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Первым астронавтом, который ступит на поверхность красной планеты, может стать женщина. Об этом в радиоинтервью порталу Science Friday рассказал директор NASA Джеймс Брайденстайн. Пилотируемую экспедицию на Марс космическое агентство планирует в середине 2030-х.

«Первым человеком на Марсе, вероятно, будет женщина», - цитирует ТАСС слова Джеймса Брайденстайна. Директор NASA также отметил, что женщины сыграли важную роль в исследовании космического пространства. Интервью с ним прошло в Международный женский день.

Перед экспедицией на Марс NASA опробует необходимые технологии в ходе полета на Луну в 2028 году. К спутнику Земли также планируется отправить женщину.

В ближайшие годы космическое агентство собирается приступить к эксплуатации новых кораблей для полетов в дальний космос, а также изучить, как снизить опасность длительных космических перелетов для организма человека.

ИСТОЧНИК KP.RU