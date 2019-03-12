Роскосмос показал самый мощный в мире ракетный двигатель

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-12T16:40:30+03:00

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Во вторник, 12 марта, Роскосмос показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе. Речь идет о РД-171 МВ, создаваемом на НПО «Энергомаш» для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» («Иртыш»).

Как отмечается на записи, опубликованной в официальном Twitter корпорации космической деятельности, мощность двигателя составит 246 тысяч лошадиных сил. «При массе в 10 тонн тяга двигателя превысит 800 тонн», - также сообщаются авторы видео.

Кроме того, в ролике подчеркивается, что первый РД-171 МВ уже создан. Причем он прошел 900 огневых испытаний и в 2021 году будет поставлен заказчику. При этом первый полет ракеты «Союз-5» запланирован на 2022 год.

Роскосмос показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, еще в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о завершении сборки первого двигателя для новой ракеты «Союз-5», отметив, что РД-171 МВ является самым мощным в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU