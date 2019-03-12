Пассажирки бросили монеты в двигатель самолета на удачу

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-12T16:51:39+03:00

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В китайском городе Цзинань отправление пассажирского самолета задержали на целых два часа. Виной всему были не технические неполадки, а поступок двух пассажирок. Они вдруг решили, что надо бросить монетку на удачу и не куда-нибудь, а прямо в двигатель воздушного судна.

И удача случилась: поступок путешественниц вовремя заметили работники авиакомпании Lucky Air и задержали рейс на два часа. Это время ушло на то, чтобы отыскать монеты в турбинах самолета. А 260 пассажиров, которые были готовы улететь в город Чэнду, снова отправились в аэропорт.

Монеты в итоге нашли, но не в двигателе, а под трапом. Деньги не долетели по назначению. Опасности для турбин они тоже не представляли, уже после заключили проверяющие.

Тем не менее, виновницам происшествия пришлось давать объяснения. А вот накажут их или нет, пока не ясно, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU