Мохамед Салах согласен пожертвовать Лигой Чемпионов ради титула в АПЛ

СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-12T17:20:07+03:00

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Ни для кого не секрет, что для Ливерпуля, смещенного на вторую позицию в Чемпионате Англии и уступающего лидеру гонки за кубок АПЛ Манчестеру Сити всего одно очко, приоритетом является титул в АПЛ, а не кубок Лиги Чемпионов УЕФА.

Чемпионство в АПЛ является приоритетом «красных» уже восьмой сезон подряд, и так продолжится еще долго, пока Манчестер Сити с Пепом Гвардиолой у руля продолжит неожиданно поджимать их под конец сезона.

Нынешний сезон Ман Сити начинал аж на четвёртой позиции с 40 очками, а заканчивает с 70, и команде Клоппа приходится положить все усилия на то, чтобы не дать "горожанам" уйти в отрыв.

Нападающий сборной Египта и звезда Ливерпуля Мо Салах ставит командные интересы выше своих собственных, так в частности, он открыто заявил о том, что согласен пожертвовать своей личной мечтой – выиграть Лигу Чемпионов, ради командной цели – титула в Премьер Лиге.

«Я скажу честно. Для меня самым престижным турниром является Лига Чемпионов. Однако, весь наш город и клуб мечтают о победе в Премьер-лиге. Поэтому я с большой радостью пожертвую своей мечтой ради их мечты. Однако, если мы сможем выиграть оба турнира, то это будет просто прекрасно. Мы будем стараться сделать это», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Салах не забил ни одного мяча в последних четырёх встречах АПЛ, однако Юрген Клопп никаких претензий египетскому форварду не предъявляет и даже более того, считает, что это абсолютно нормально.

«Мы не говорили с ним о серии без голов, поскольку это совершенно нормально. Даже в очень сложном матче с «Эвертоном» у нас было четыре или пять хороших моментов», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Наставник Ливерпуля наоборот старается подбодрить своего подопечного и во многом благодарен ему, считая, что команда находится на должном уровне во многом благодаря усилиям форварда.

В Ливерпуле знают, как много Салах делает для клуба, и ценят его.

ИСТОЧНИК KP.RU