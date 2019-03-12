На Тверской раскинется Ялтинская набережная

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-12T17:18:59+03:00

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С 16 по 18 марта в Москве пройдет фестиваль «Крымская весна», организаторами которого выступили Общественная палата России (ОПРФ) и правительство города.

НАРОДНЫЕ ИГРЫ

«Прошло уже пять лет с момента возвращения Крыма в состав России. Все эти грандиозные события стали историей. Крым стал частью нашего быта, он перестал быть политикой», – отметил секретарь ОПРФ Валерий Фадеев.

Поскольку Общественная палата РФ не могла в одиночку провести столь масштабный фестиваль, было решено обратиться за помощью в правительство Москвы.

«Мы с удовольствием откликнулись на это предложение. Для фестиваля будут задействованы центральные и окружные площадки», – отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Праздничные мероприятия пройдут на Тверской улице, площади Революции, Манежной площади, в парках «Зарядье» и «Сокольники». Будет проведено 70 спектаклей и концертов, тематическая фотовыставка. Ожидается появление трех творческих студий, а также мастер-классы по флористике на Тверской.

«На Тверской площади раскинется Ялтинская набережная. Гостей ждут блюзовые джемы модных музыкальных групп и, конечно, танцы. На Никитском бульваре будет тематическая фотовыставка, посетители увидят 32 авторских фотоснимка, которые изображают крымскую природу», – добавил Немерюк.

По его словам, на Манежной площади посетителей ждет интерактивная развлекательная программа, где артисты расскажут гостям о шести городах Крыма – Алуште, Феодосии, Судаке, Симферополе, Бахчисарае, Перекопе. Кроме того, гости поиграют в традиционные народные игры Крыма.

К проведению фестиваля также подключится музейно-выставочный центр «РОСИЗО», который организует выставки, посвященные Крымскому полуострову.

БАРАБУЛЬКА И МЕД

Организаторы фестиваля обещают москвичам и гостям столицы настоящий гастрономический пир. Угощать будут традиционными крымскими блюдами.

«Будет много еды: барабулька, ставрида, мед, плов, шурпа, лагман», – добавил Валерий Фадеев.

Порядка 300 столичных ресторанов разработали специальное меню в честь фестиваля «Крымская весна». Также рестораторы на площадках фестиваля будут готовить различные деликатесы, в том числе жареную барабульку, плов из баранины, азу по-татарски, лагман, крымские чебуреки янтык и сарму.

«Весь список мы обязательно опубликуем на нашем портале, где можно познакомиться и узнать о кулинарии, предпочтениях крымчан в московских ресторанах», – добавил Немерюк.

Рестораторы также подготовили специальное меню по винам Крыма.

«Будут и дегустации, а также можно будет просто выпить вино с крымскими блюдами. Например, в ресторане Александра Раппопорта, который находится в «Зарядье», будет дегустация», – заявил глава департамента.

Подробнее о программе фестиваля читайте на сайте

Вопросы журналистов во время пресс-конференции натолкнули секретаря ОПРФ Валерия Фадеева на мысль, что в будущем неплохо бы тиражировать фестиваль «Крымская весна» по всей стране.

«Многие в регионах увидят этот праздник трехдневный в Москве и, я думаю, что это станет хорошим поводом приглашать коллег из Крыма в свои города. Мы информацию об этом празднике распространим по всем регионам через региональную сеть общественных палат», - резюмировал Валерий Фадеев.

ИСТОЧНИК KP.RU