Политолог рассказал о болезни Порошенко

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-12T17:49:12+03:00

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Перепады настроения украинского президента Петра Порошенка связаны с сахарным диабетом. Такое мнение выразил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Он рассказал о болезни главы государства и объяснил, почему он несколько раз на встрече с избирателями позволил себе грубое поведение в отношении женщин: одну ударил по лицу, с другой сорвал шапку.

«У Порошенко есть одна особенность: он с юности страдает диабетом. Скачки сахара в крови иногда приводят к непредсказуемым эмоциональным действиям. В частности, он может неожиданно впадать в гнев или, наоборот, становиться очень добрым», - цитирует слова эксперта сайт mk.ru.

При этом Бондаренко признал, что на поведении украинского лидера сказывается и алкоголь. И хотя ему запрещено из-за болезни употреблять спиртное, Порошенко порой позволяет себе выпивать.

«Алкоголь тоже присутствует. Из-за болезни ему вообще запрещено пить, но он пренебрегает запретом. Нельзя сказать, что Порошенко доходит до белой горячки, но алкоголя никогда не гнушался», - добавил политолог.

ИСТОЧНИК KP.RU