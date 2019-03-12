Эксперт рассказал, почему число курильщиков никогда не сократится до 5 процентов

СЕГОДНЯ 18:26 2019-03-12T18:26:20+03:00

Правительство планирует снизить число курильщиков в стране до 5 процентов, эксперты уверены, что это невозможно Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Продавцы табачной продукции в России уверены, что число курильщиков в нашей стране никогда не сократится до минимальной отметки в 5 процентов. В антитабачной концепции, в которой упоминается данный показатель, отмечается, что к такой цифре стоит прийти за 30 лет. Еще более нереальная задача – это возможность полного выведения табака из легального оборота.

Эксперты уверены, что данные планы нельзя выполнить. Даже в тех странах, где борются с курением уже более трех десятилетий не смогли добиться подобных показателей.

- Когда Австралия и Канада уже начали закручивать гайки, на нашем рынке продавались сигареты без фильтра. Сегодня процент курящих в тех странах сократился до 12-14%, ниже планка не опускается. Даже при самых зверских мерах, вроде высоких цен на продукцию. Поднимут цены, появится контрабанда, все взаимосвязано. Поэтому снизить число курильщиков до 5 процентов невозможно, - комментирует ИА «НСН» главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв.

Пока, по мнению эксперта, все принимаемые властями меры ведут к росту нелегального сектора рынка. Спрогнозировать табачный рынок в такой далекой перспективе почти невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU