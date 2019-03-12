Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм

СЕГОДНЯ 19:16 2019-03-12T19:16:34+03:00

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Во вторник, 12 марта, появилась информация о том, что самолет Boeing 737 Max 8 норвежской авиакомпании Norwegian, следовавший из Стокгольма в Тель-Авив, развернулся в воздухе.

По данным издания Aftonbladet, экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Между тем о том, что стало причиной инцидента, в настоящее время неизвестно.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник стало известно, что авиакомпания Norwegian отказалась от эксплуатации Boeing 737 MAX 8. Как отмечалось, перевозчик принял такое решение после крушения двух самолетов данного типа за последние полгода - в Индонезии и Эфиопии.

Кроме того, такие страны, как Германия, Великобритания и Франции, вообще решили закрыть свое воздушное пространство для новейших Boeing. А незадолго до этого прекратить полеты Boeing 737 MAX 8 рекомендовало Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).

ИСТОЧНИК KP.RU