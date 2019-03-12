2019-03-12T20:20:21+03:00
В мире

В Венесуэле расследуют причастность Гуайдо к атаке на энергосистему страны

Энергетический коллапс в боливарианской республике произошел 7 марта [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоЛидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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Во вторник, 12 марта, стало известно, что прокуратура Венесуэлы начала второе расследование в отношении лидера оппозиции Хауна Гуайдо. На этот раз противника законных властей боливарианской республики заподозрили в причастности к саботажу на объектах энергосистемы.

Как заметил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, возглавляемое им ведомство уже проинформировали Верховный суд о начале нового расследования. «Мы только что проинформировали Верховный суд о том, что прокуратура начала новое расследование <…> в отношении гражданина Хуана Херардо Гуайдо Маркеса за предположительную причастность к саботажу электроэнергетической системы страны», - сказал генпрокурор в эфире телеканала Telesur.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 марта практически вся Венесуэла осталась без электричества. При этом Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) заявила, что виной всему стала диверсия на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури», и окрестила случившееся электрической войной против государства. А венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил в энергетическом коллапсе «американский империализм».

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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