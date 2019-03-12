2019-03-12T21:19:02+03:00
В мире

Талибы* и США договорились о выводе американских войск из Афганистана

Соглашения достигнуты в Катаре в последний день пятого раунда переговоров
Марина ВЕНЦОВА
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Талибы* договорились с США о выводе американских войск из АфганистанаТалибы* договорились с США о выводе американских войск из АфганистанаФото: REUTERS
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Делегации Соединенных Штатов и запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» в финальный день переговоров в Дохе достигли письменного соглашения о борьбе с терроризмом и выводе американских войск из Афганистана.

Детали соглашения составлены на английском языке, сообщил телеканал TOLOnews.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покинут территорию Афганистана только если сторонам, удастся достичь мирных договоренностей. Позже, как писал сайт kp.ru, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, сообщил о том, что Вашингтон намерен заключить с «Талибаном»* мирное соглашение до выборов президента Афганистана, которые запланированы на 20 июля. По его словам, чем раньше такое соглашение будет достигнуто, тем лучше. Однако он отметил, что договориться с талибами* до выборов будет тяжело.

*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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