США планируют выделить Украине военную помощь на сумму $200 млн в 2020 году

СЕГОДНЯ 21:19 2019-03-12T21:19:40+03:00

В Минобороны Соединенных Штатов добавили, что Пентагон и Госдеп продвигаются вперед в деле разработки таких инициатив

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Соединенные Штаты намерены выделить Украине очередную военную помощь в следующем финансовом году, который начнется 1 октября. Как отметил генерал-лейтенант Энтони Иерарди, ее сумма будет составлять 200 миллионов долларов.

Со своей стороны, помощник замминистра обороны США Элейн Маккаскер, который занимается финансовыми вопросами, рассказала, что Пентагон "вместе с Госдепартаментом продвигается вперед в деле разработки такого рода инициатив", передает ТАСС.

9 марта, как ранее сообщал сайт kp.ru, вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый встретились с представителями Пентагона для обсуждения вопроса прямых поставок американского вооружения и помощи Киеву в «противодействии российской агрессии».

В апреле 2018 года США поставили на Украину 37 пусковых блоков переносных противотанковых комплексов Javelin. Однако позже выяснилось, что Вашингтон запретил Киеву использовать это оружие в боевых действиях в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU