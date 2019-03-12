Комитет Совфеда предлагает отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах

СЕГОДНЯ 21:54 2019-03-12T21:54:46+03:00

Сенаторы считают, что десятидневный срок вступления закона в силу влечет за собой ограничение прав собственников жилых помещений

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал верхней палате отклонить закон о запрете на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг.

«На заседании принято решение создать согласительную комиссию для доработки документа», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совфеда.

В соответствии с заключением комитета, законом не предусмотрено установление порядка вступления его в силу, поэтому по закону для этого должно пройти 10 дней после дня его официального опубликования. Комитет по конституционному законодательству не является профильным.

Госдума 6 марта приняла закон о запрете хостелов в жилых домах. Комитет Совета Федерации по социальной политике ранее во вторник не поддержал документ. В комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, как ранее писал сайт kp.ru, совместно с членами Совфеда готовы приступить к доработке этого закона.

ИСТОЧНИК KP.RU