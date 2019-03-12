S7 Airlines приостановила полеты Boeing 737 Max

СЕГОДНЯ 22:24 2019-03-12T22:24:38+03:00

Как сообщили в компании, данное решение вступит в силу с 13 марта

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Российская авиакомпания S7 Airlines приняла решение временно приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max. Оно вступит в силу 13 марта с 00:01 мск.

В компании отметили, что данное решение будет оставаться в силе до момента получения более подробной информации о причинах катастрофы самолета Ethiopian Airlines, которая случилась 10 марта. «Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием", - цитирует сообщение пресс-службы компании РИА Новости.

Данное решение никак не отразится на регулярности рейсов авиакомпании. Полеты будут осуществляться в штатном режиме. "Весь парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них два лайнера Boeing 737 Max", - рассказали в компании.

После случившейся трагедии ряд зарубежных стран и авиакомпаний приостановил эксплуатацию Boeing 737 Max 8. При этом российская авиакомпания S7, как накануне писал сайт kp.ru, решила не отказываться от выполнения полетов на этих самолетах.

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На следующий день после трагедии 10 марта 2019 года вышли обязательные инструкции 59-ти авиакомпаниям, использующим самолеты этого типа (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU