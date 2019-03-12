Капитан арестованного судна с российским экипажем пригрозил перекрыть Босфор

СЕГОДНЯ 23:15 2019-03-12T23:15:31+03:00

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Судно Streamline с экипажем и России в среду перекроет пролив Босфор, если компания-судовладелец Akca Shipping не найдет российским морякам замену и не выплатит им долги по зарплате. Такое заявление 12 марта сделал капитан корабля Бахман Багиров.

После публикации этого заявления к кораблю приблизился катер береговой охраны Турции, передает РИА новости.

Streamline арестовали в июне 2018 года, когда судно вышло из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт. Причиной задержания стали долги предыдущего владельца.

Адвокаты Akca Shipping требуют снять арест, а российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности. Моряки находятся на судне в среднем порядка 10 месяцев. За это время они дважды объявляли голодовку. Компания-судовладелец задолжала им 123 тысячи долларов.

Слушание дела Streamline состоялось в Стамбуле еще в феврале и длилось всего 20 минут. А следующее заседание назначено на апрель.

ИСТОЧНИК KP.RU