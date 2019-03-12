Пентагон запросил у Конгресса $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия

СЕГОДНЯ 23:31 2019-03-12T23:31:55+03:00

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Министерство обороны Соединенных Штатов планирует направить 2,6 млрд долларов на исследование и разработку гиперзвукового оружия. Это следует из бюджетного запроса Пентагона к Конгрессу США на 2020 финансовый год.

Запросом предусмотрена разработка гиперзвукового оружия "наземного, морского и воздушного базирования". Также Пентагон просит выделить 927 млн долларов на разработку программ искусственного интеллекта, включая программы по распознаванию лиц и изображений, говорится в пояснении к запрашиваемому ведомством бюджету.

Президент США Дональд Трамп, как ранее писал сайт kp.ru, обратился к Конгрессу с предложением увеличить расходы на оборону еще на 5% - до 750 млрд долларов в 2020 финансовом году. В целом же предложенный главой государства бюджет оценивается в 4,7 трлн долларов. Дефицит остается на уровне более одного трлн долларов в год, в связи с чем правительство решило сократить все невоенные расходы на 5%

ИСТОЧНИК KP.RU