США в ближайшее время намерены ввести новые санкции против Венесуэлы

СЕГОДНЯ 23:45 2019-03-12T23:45:14+03:00

США в ближайшее время введут санкции против Венесуэлы Фото: REUTERS

При этом в Госдепе не привели конкретных деталей о готовящихся мерах

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Соединенные Штаты объявили о намерении в ближайшее время ввести дополнительные санкции против Венесуэлы. Об этом заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

«Вы очень скоро увидите значительное количество дополнительных аннулирований виз, вы в ближайшие дни увидите некоторые очень значительные дополнительные санкции", - цитирует его ТАСС.

США 1 марта, как ранее писал сайт kp.ru, расширил санкции в отношении Венесуэлы. В него были добавлены высокопоставленные венесуэльские силовики. Кроме того, Вашингтон ввел визовые санкции против 49 представителей республики, закрыв им въезд на территорию Соединенных Штатов.

Постпред России в ООН Василий Небензя ранее заявил, что единственная цель Соединенных Штатов в Венесуэле - это смена неугодной им власти, причем США готовы добиваться этого любыми способами.

ИСТОЧНИК KP.RU