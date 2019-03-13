Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на признание Крыма российским

СЕГОДНЯ 00:25 2019-03-13T00:31:27+03:00

Законопроект предписывает не признавать де-юре или де-факто суверенитет РФ над полуостровом

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Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о запрете правительству страны признавать Крым российским. За документ проголосовали 427 конгрессменов и лишь один член Палаты представителей высказался против.

"Закон о непризнании аннексии Крыма" состоит всего из нескольких предложений. В нем прописано, что политика Соединенных Штатов “заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", передает ТАСС.

Этот документ запрещает всем госучреждениям и ведомствам США предпринимать действия, которые подразумевают признание де-юре или де-факто полуострова Крым российским. Правда в нем прописано право президента США сделать исключение, если он "решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крымский полуостров вошел в состав Россиипо итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU