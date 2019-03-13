2019-03-13T00:50:21+03:00
Политика

Военные самолеты США вели разведку у черноморских границ России

Полеты вдоль побережья Крыма совершили три американских летательных аппарата
Юлия ДИВЕЕВА
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Американские военные самолеты провели три разведполета у границ РоссииАмериканские военные самолеты провели три разведполета у границ РоссииФото: REUTERS
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У черноморских границ России во вторник вели разведку самолеты ВВС и ВМС США. Об этом стало известно из данных западных авиационных ресурсов, отслеживающих полеты.

Так 12 марта утром вблизи Крыма три часа летал самолет радиоэлектронной разведки американских военно-воздушных сил. Его сменил дальний американский беспилотник Global Hawk. В районе Севастополя он приближался к российским берегам на расстояние около 33 км, а в районе Ялты, Керченского пролива, Новороссийска и Туапсе - на расстояние 40-45 км.

Беспилотник шел на высоте 16 тысяч метров по линии вдоль юго-западного и южного Крыма, к югу от Керченского пролива и близ побережья Краснодарского края. Его полет вдоль российских продлился около пяти часов.

А вечером по московскому времени к Global Hawk над Черным морем присоединился морской разведчик ВМС США Poseidon, который особенно внимательно изучал юго-западное побережье Крыма, в том числе вблизи Севастополя. При этом он выполнял полет на низкой высоте - около шести тысяч метров над уровнем моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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